Hezbollah prova il colpaccio contro il Mossad Il lancio del missile fa paura

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per la prima volta unbalistico lanciato daha raggiunto l'area di Tel Aviv: è stato intercettato e distrutto, senza fare danni. Intanto, proseguono gli intensi bombardamenti sul sud del Libano e per la prima volta un raid israeliano ha colpito un villaggio montano a una trentina di chilometri a nord di Beirut, facendo tre morti. Il gruppo sciita filo-iraniano ha confermato l'uccisione del comandante dell'unità missilistica, Ibrahim Kobeissi, ma da Teheran l'ayatollah Ali Khamenei ha assicurato che l'assassinio di alti esponenti «non metterà in ginocchio» il gruppo. «È la prima volta in assoluto che undiraggiunge l'area di Tel Aviv», ha affermato un portavoce dell'esercito, mentre un altro portavoce, Nadav Shoshani, ha definito «un'escalation» ildelterra-terra.