Finanza criminale Così la Wagner sfruttava le banche occidentali

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La rete dellasi estendeva anche attraverso gli Stati Uniti. I due colossi finanziari JPMorgan Chase e HSBC hanno infatti effettuato inconsapevolmente transazioni per società africane controllate dall’allora capo della compagnia di sicurezza privata russa Yevgeny Prigozhin, nonostante le sanzioni internazionali imposte contro il suo “esercito privato” e il suo impero in Africa. A provare queste connessioni sono alcuni documenti trapelati ottenuti dal Center for Advanced Defense Studies (C4ads), un think tank statunitense con sede a Washington, i quali rivelano come nel 2017 una società sudanese legata a Prigozhin abbia effettuato acquisti di attrezzature industriali dalla Cina attraverso transazioni passate perdi primo livello.