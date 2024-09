Coldiretti | importante la decisione Ue su Igp a basmati pakistano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Un risultato” ottenuto grazie all’azione die Filiera Italia che, in rappresentanza della filiera risicola italiana, hanno presentato all’Unione Europea la richiesta ufficiale di opposizione al riconoscimento dell’Indicazione di origine protetta (Igp) per il riso, proposto dal Pakistan. “Un risultato preceduto anche da una sensibilizzazione del ministro Lollobrigida sul tema considerata l’importanza del riso Made in Italy nel panorama europeo”. Così in una notae Filiera Italia commentano l’accoglimento da parte della Commissione europea della richiesta di opposizione formulata dall’Italia contro il riconoscimento dell’IGPpresentata dal Pakistan per registrare in Europa il riso