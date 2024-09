Cenette a lume di toro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Come custode notturno del Centro tori organizzodi(non si potrebbe per legge). Metto un tavolino, fiori e due sedie per far star bene gli innamorati. A volte riesco a mettere un tavolo ogni box dove dorme un. Il prezzo è libero. lo faccio per hobby, così la nottata passa prima. A volte ilapre gli occhi e vede due che cenano e bevono chianti nel suo box. Li guarda perplessi e ritorna a dormire. Sono tori docili. Certo che metto i tavoli dove ci sono i tori a riposo. Bovini tipo Ursus, che ha 26 mila figli in giro per il pianeta. Una sua fiala costa molti dollari. Il Centro tori non è distante dal canile. Una fiala di cane costa meno. Come razze gli innamorati possono scegliere se cenare adi: limousine, frisone, marchigiano, romagnolo, siciliano ecc. (vedi menù).