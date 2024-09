Bus autisti introvabili a Macerata Costretti a far guidare anche ragionieri e meccanici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – “Utilizziamo tutte risorse disponibili. All’occorrenza, ie altre figure, ovviamente muniti di patente, si mettono alla guida. Naturalmente lo fanno a giro in base alle esigenze che si presentano, poiché devono pur svolgere la loro mansione specifica. Direi che siamo in modalità emergenza”. Stefano Belardinelli, presidente di Contram Spa, non ci gira intorno: “In provincia mancano almeno 50 conducenti di autobus per il trasporto pubblico locale, risorsa ormai preziosa, difficilissima da trovare. Per dare la misura del problema, fino a qualche anno fa quando facevamo una selezione per formare una graduatoria a cui attingere progressivamente per le assunzioni, si presentavano tra i 100 e i 150 candidati. Di questi erano una settantina gli idonei, e nel giro di due/tre anni venivano chiamati tutti.