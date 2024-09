Basket Trento impresa sfiorata al debutto in Eurocup | vince Gran Canaria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Las Palmas, 24 settembre 2024 – La Dolomiti Energia Trentino sfiora l’neldella nuova edizione di. La compagine bianconera è costretta ad arrendersi soltanto nel finale al cospetto della Dreamlandche esce vittoriosa dalla contesa col punteggio finale di 84-81. Il team guidato in panchina da Jaka Lakovic è stato costretto a rincorrere in più di una circostanza l’avversaria italiana rimasta in vantaggio fino al 35’ di gioco prima di crollare nell’ultimo spicchio di partita. Un calo risultato poi decisivo. Sugli scudi Mike Tobey autore di 20 punti conditi da otto rimbalzi. Dall’altra parte non basta un immenso Jordan Ford che iscrive a referto ben 32 punti con 11/11 al tiro da 2 e 3/4 nelle conclusioni dalla lunga distanza, collezionando anche un 36 di valutazione.