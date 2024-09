Basket serie A2 Ed è partita la prevendita per l’esordio in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)in campionato della Pallacanestro 2.015 è dietro l’angolo. Domenica pomeriggio i biancorossi saranno impegnati sul campo di Cividale nella prima giornata di campionato. Poche ore dopo, poi, si tornerà già in campo ad allenarsi. Mercoledì 2 ottobre è infatti in programma il primo turno infrasettimanale della stagione, che vedrà Cinciarini e compagni impegnati tra le mura amiche dell’Unieuro Arena contro Cento (palla a due alle 20.30). Da questa mattina alle ore 9 è già attiva laper questo sentito derby regionale. È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma online di Vivaticket e in tutte le rivendite fisiche autorizzate sul territorio nazionale, nonché presso le ricevitorie Sisal.