Ardea colpi di bottiglia e cacciaviti | violenta rissa su via Litoranea

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 –su viaall’altezza del bar, ristorante, stabilimento balneare “Gorizia”: questa mattina verso le undici tra due gruppi di extracomunitari, i quali si sono affrontati adi lanci di bottiglie e se venivano a contatto anche di un cacciavite, che poi è rimasto in terra quando un dirimpettaio della palazzina di di fronte ha gridato dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri. LaI due gruppi si sono strattonati e hanno continuato a lanciarsi bottiglie ed oggetti vari, mentre altri due giovani facenti parte di uno dei due gruppi inseguiva l’altro con l’intento di investirli, cosa che non si è verificata in quanto i ragazzi a piedi si sono riparati tra le auto in sosta. Volavano minacce, come “ti ammazzo”, mentre alcuni cittadini delle case di fronte si erano allarmati.