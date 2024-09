AMANO CORPUS ANIMAE | La prima mostra europea dedicata a Yoshitaka Amano

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 settembre 2024 – Non solo unama un vero percorso immersivo in grado di coinvolgere la memoria emotiva:va oltre l’esperienza formale e punta a far diventare il visitatore protagonista. Con oltre 130 opere originali per raccontare la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale, si terrà dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano laretrospettiva che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro