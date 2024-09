Addio a Rupert Keegan ex pilota di Formula 1 | aveva 69 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Portoferraio, 25 settembre 2024 – Si è spento il 23 settembre 2024 all'età di 69Arnold, exdi1. Dopo lunga malattia, è deceduto nella sua residenza sull'Isola d'Elba, a Portoferraio, dove si era ritirato di recente., nato il 26 febbraio 1955 a Westcliffe-on-Sea, nell'Essex (Regno Unito), era molto legato all'Italia, in particolare all'Isola d'Elba e al circuito di Monza. Figlio di un proprietario di una compagnia aerea,iniziò la sua carriera nel motorsport nellaFord Escort Messico, per poi passare allaFord 1600. Il successo arrivò con la3 inglese, dove, sponsorizzato dalla Bp, vinse il campionato britco nel 1976. Una vittoria che gli spianò la strada per il debutto in1 nel 1977 con il team Hesketh.