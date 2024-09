A 14 anni accusato tentato omicidio con l’aggravante del metodo mafioso dai pm di Napoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ha solo 14ed ha già sulle spalle un’accusa di“condel”. Accade a, dove si riesce a diventare dei boss nell’età della scuola dell’obbligo. E si rischia già di finire nel mirino di un clan rivale. La storia è contenuta nelle carte di un decreto di fermo notificato dai Carabinieri e dalla Polizia a un ragazzino ritenuto elemento di spicco di un gruppo criminale emergente. È indagato dalla procura dei minorenni per ildi un ventenne. L’episodio risale al 21 luglio scorso. Il 14enne entrò in azione con un altro ragazzino di 16, poi arrestato per altri fatti. Su uno scooter rubato, secondo gli inquirenti, ha sparato e ferito all’addome un giovane di 20, in sella a un motociclo con un amico. Probabilmente per i soliti motivi: uno sguardo di troppo è sufficiente per scatenare liti e vendette.