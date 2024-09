Washington mai così tante armi e soldi per armare Taiwan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Le recenti decisioni europee sull’assenso all’uso di missili a medio e lungo raggio da parte dell’Ucraina hanno oscurato quando sta accadendo nell’area del Pacifico, dove proclami e diplomazia si stanno alternando a proposito di un fatto concreto: partiranno a breve altri aiuti militari degli Stati Uniti percome approvato dal Pentagono e dal Congresso. Si tratta di un valore prossimo a 570 milioni di dollari, la cifra più alta mai raggiunta in questo tipo di operazioni, una quantità e una varietà di merci che certamente provocherà una reazione da parte della Cina. Per consegnare gli aiuti l'amministrazione Biden utilizzerà il suo strumento più rapido, ovvero la spedizione diretta delle proprie scorte, un processo su cui fa molto affidamento anche per supportare l'autodifesa dell'Ucraina, ma che non è esente da problemi.