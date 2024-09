Tutti meritano una seconda possibilità | la moglie di El Chapo Emma Coronel sfila in passerella alla Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “Non è mai troppo tardi per cambiare la propria vita”. Così ha detto, exdel famoso narcotrafficante El, dopo averto in abito da sposaper il marchio americano April Black Diamond. Un’apparizione che ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per la sua storia personale segnata da scandali e vicende giudiziarie., che conta 267 mila follower sui social, è stata infatti condannata nel 2021 per complicità nel traffico di droga e riciclaggio, accuse legate alle attività criminali del marito, Joaquin “El” Guzman, attualmente all’ergastolo negli Stati Uniti. Arrestata nel febbraio dello stesso anno, ha trascorso meno di due anni dietro le sbarre prima di essere rilasciata, riprendendo così la sua vita pubblica e professionale.