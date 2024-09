Tante gare ospitate al Tittoni complimenti dai vertici nazionali al Moto club Fagioli di Cingoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il trittico di competizionigiovanili, disputato sulla pista del crossodromo cingolano, all’insegna del Trofeo Giancarlo Marinoni a squadre, ha concluso l’attività organizzativa del"Armando". Ha vinto come lo scorso anno la formazione della Lombardia con 22 punti il "Marinoni" precedendo nell’ordine l’Emilia Romagna (36) e il Veneto (38) Le rappresentative regionali partecipanti sono state 28. La compagine delle Marche si è classificata undicesima. Il Trofeo dell’Avvenire per debuttanti, è stato conquistato da Ivan Vailati (M. C. Alfieri-Yamaha, 47 punti) rispettivamente primo e secondo nelle due corse; al posto d’onore Giovanni Leto (M. C. Regolarità 70-GasGas, 45).