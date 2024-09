Stragi naziste In Consiglio il nodo ristori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Il Pd ha presentato un ordine del giorno a sostegno dell’erogazione dei risarcimenti agli eredi delle vittime di, eccidi e crimini nazifascisti: una battaglia portata avanti anche dal senatore Dario Parrini (foto). Un atto sulla falsariga di quanto già presentato ed approvato in altre realtà comunali del circondario, nel recente passato, che dovrebbe essere discusso già nella seduta delcomunale fissata in prima convocazione per le 18.30 di dopodomani. E tramite cui la maggioranza intende sostenere nel dettaglio gli eventuali eredi dei cittadini certaldesi deportati in Germania nell’accesso al fondo da 60 milioni di euro voluto dall’ex-premier Draghi per indennizzare le famiglie dei cittadini italiani vittime di crimini di guerra fra il 1939 e il 1945.