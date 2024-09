Spaccia droga a minorenne in piazza | arrestato 20enne con precedenti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) L'Aquila - Un giovane straniero viene colto in flagranza mentre cedea un sedicenne inGaribaldi, attirando l’attenzione della polizia. InGaribaldi, undi origine straniera è statoin flagranza di reato per aver ceduto una dose di hashish a un ragazzo di appena 16 anni. Il comportamento sospetto dei due ha attirato l’attenzione di una pattuglia di polizia di passaggio, che ha immediatamente proceduto a un controllo. Il giovane più piccolo, residente nella zona, è stato trovato in possesso di oltre due grammi di sostanza stupefacente, confermando i sospetti degli agenti. Il ventenne, con piccolilegati alla, aveva invece nelle tasche alcune decine di euro, somma che si presume sia il ricavato della vendita appena conclusa.