Sono Lillo 2 intervista | Faccio la parodia dei supereroi perché li amo

(Di martedì 24 settembre 2024) "Il'epica moderna: non lo sapevamo, ma a scuola studiavamo avventure di":Petrolo e Pietro Sermonti, che tornano a unire commedia e fumetti in2. Ma è Corrado Guzzanti a mettere il pepe. Su Prime Video. Il fortunato matrimonio tra Prime Video ePetrolo continua: è in streaming dal 19 settembre2, seconda stagione della serie che racconta una versione romanzata della vita dell'attore e comico. Schiacciato dal peso di Posaman, personaggio che ha portato nello show LOL - Chi ride è fuori,ha deciso di fare un film serio, "con gli Americani", come gli piace dire. Peccato che il suo agente, Sergio Locatelli - un Pietro Sermonti che ci sguazza nei ruoli cialtroni - non abbia letto bene le clausole di un contratto: senza saperlo,ha ceduto i suoi diritti