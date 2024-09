Sondrio in cantiere | ripartono i lavori in via Donegani per il sottopasso dedicato a pedoni e ciclisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)– Ilciclopedonale in via “” sarà pronto per la fine dell’anno o al massimo per l’inizio del 2025. Terminato il periodo estivo, sono ripresi ormai da qualche settimana a pieno regime tutti iche stanno trasformandoin un capoluogo di provincia più bello e, soprattutto, funzionale. Il lavoro principale o, meglio, uno dei più importanti tra i tanti approntati nel capoluogo di provincia è quello relativo alla realizzazione del nuovotra le viee Teglio, un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale a guida Marco Scaramellini che permetterà il collegamento della zona “est” dicon un collegamento da Nord a Sud. Questa è una delle opere programmate dall’amministrazione per il potenziamento della cosiddetta mobilità dolce e per rinforzare le connessioni tra le varie parti della città.