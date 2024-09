Solet arriva in Serie A ma non all’Inter Il suo nuovo club

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Il difensore che ha lasciato da poco a parametro zero il Red Bull Salisburgo Omarè pronto a firmare per undiA. Non si tratta però dell’Inter.ARRIVO – Il difensore da poco svincolato dal Red Bull Salisburgo Omarè pronto ad una nuova avventura. Il giocatore era in scadenza di contratto a giugno 2025 con ilaustriaco e di comune accordo con la dirigenza ha deciso di lasciare prima del tempo a parametro zero. Il francese è un classe 2000, ha 24 anni ed è stato osservato dpoco più di un anno fa. A giugno 2023 il calciatore disse: «L’Inter ha giocato la finale di Champions League, è sicuramente unche potrebbe interessarmi. Sono di mentalità aperta, ascolto le offerte e vedremo cosa succederà».