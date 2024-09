Serie C Girone B 6ª giornata | vincono Arezzo e Torres e balzano in vetta in attesa delle altre gare | RISULTATI e CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) L’vince per 2-0 ma il Gubbio stasera ha tutti i motivi per non prendere sonno, visto che al minuto 26, sullo 0-0 ha gettato al vento dagli 11 metri l’occasione più ghiotta, 9 minuti prima del vantaggio dell’con Guccione. La reazione degli umbri è sterile e a un minuto dalla fine è Gaddini a siglare il 2-0 definitivo. Lasembra scuotersi dagli ultimi due pareggi e prende subito il comandooperazioni trovando il meritato vantaggio al minuto 30 ma poi, nella ripresa, i padroni di casa trovano il pari. Tocca a Fischnaller al minuto 89 mettere in ghiaccio la vittoria in trasferta per i sardi.