Reazione a catena ora è un caso | Denunciate la Rai perché hanno fatto vincere le Volta pagina

(Di martedì 24 settembre 2024) C'è l'ombra dei Dai e Dai su Le. I primi sono stati i super-campioni diedizione 2023, quella condotta da Marco Liorni. Le seconde sono invece le grandi protagoniste di quella 2024, forse le uniche campionesse "all'altezza della situazione" anche se molti telespettatori, che commentano ogni sera le puntate del quiz show del preserale di Rai 1, non sono d'accordo. Nella puntata di martedì 24 settembre va in onda la più grande impresa di queste settimane: Anna Laura, Rosa e Antonella arrivano all'ultimae si portano a casa la bellezza di 126mila euro, con il conduttore Pino Insegno che come giusto le abbraccia per la gioia. Nel frattempo, però, su X (l'ex Twitter) è la tradizionale sarabanda di veleni e complottismi vari.