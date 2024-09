Queste 7 app ti aiuteranno a farti rimborsare un volo cancellato o in ritardo e non avrai più problemi in viaggio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Scaricare un'app per farsiuno in forteè sempre una buona pratica prima di partire. Che si tratti di una trasferta di lavoro o di un weekend all'estero, avere un'applicazione di questo tipo ti consente di risparmiare tempo e fatica, visto che negli ultimi mesi sono stati migliaia i voli cancellati o con forti ritardi che hanno colpito a 360 gradi un po’ tutto il mondo coinvolgendo in primis le compagnie low-cost – che già viaggiano di per sé sul filo del rasoio tra ritardi e lunghe code da gestire al gate – ma anche i vettori più quotati, e lasciando a terra migliaia di persone.