PolCascine al debutto | gli agenti sequestrano dosi di crack e eroina Risposte concrete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 – E’ operativa la nuova ‘’, costituita dal Comune dopo gli accordi presi al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato a casa un primo risultato con il sequestro die qualche grammo di, la vecchia droga tornata in auge. Il progetto di dotare il parco fiorentino, piazza prediletta di spaccio e degrado di un organismo dedicato è partito in via sperimentale per un anno e sarà oggetto di valutazione (e nel caso aggiustamenti) settimanale da parte di Palazzo Vecchio, insieme alla Questura. Ma quello per il parco mediceo è un progetto molto più composito che prevede più eventi – come accaduto questa estate, ha fatto notare l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio – più illuminazione e potatura di tutta quella vegetazione che crea anfratti e coni d’ombra.