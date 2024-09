Perché l’integrazione dei Balcani è al centro delle priorità italiane

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) Rilanciare il processo di integrazione europea di e di cooperazione regionale, nella consapevolezza che, accanto ai progressi e ai ritardi dei singoli Paesi che anelano all’Ue, andrà pianificata una strategia per attenzionare i tentativi di penetrazione dei super player esterni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riunito a New York, a margine della 70ma Assemblea generaleNazioni Unite, i ministri degli Esteri deioccidentali e del gruppo “Amici deioccidentali”. Presenti i rappresentanti di Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Austria, Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, Slovacchia e Slovenia. “Lavoriamo per stabilità, crescita e integrazione nei mercati europei di una regione strategica per l’Italia”, ha spiegato il vicepremier.