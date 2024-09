Per Caprile il coronamento del sogno di un ragazzo serio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Eliaha fatto il suo esordio in Serie A con il Napoli in occasione della partita per eccellenza. Già nel corso del primo tempo, infatti, Meret ha avuto un problema muscolare. Il friulano proprio non ce l’ha fatta a rimanere in campo. Gli esami strumentali poi hanno determinato una distrazione che lo terrà fuori almeno 30 giorni. Può essere questa un’occasione quasi unica per l’ex Empoli. Domenico Citarella, ex presidente di Eliaai tempi della Pro Patria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Vederein campo mi ha reso orgoglioso” Così Citarella: “Sabato ho visto la partita, come sempre, del Napoli. Vederein campo mi ha reso molto orgoglioso soprattutto perchè è ildeldi une tecnicamente molto forte. Una qualità, quest’ultima, evidente già all’epoca.