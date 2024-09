Palermo sequestrate due impree e un noto marchio di gelati

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 24 settembre 2024)(ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari reali con cui il G.I.P. presso il locale Tribunale ha disposto il sequestro di due imprese operanti nel settore delle gelaterie e pasticcerie, nonché undi. In particolare, il provvedimento si inquadra nell’ambito dell’attività di indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria diche nello scorso mese di agosto aveva già portato alla custodia cautelare in carcere di un esponente di spicco del mandamento di San Lorenzo e del gestore di unbrand di gelaterie cittadino, nonché al sequestro di somme di denaro per circa 1,5 milioni di euro.