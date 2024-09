Nuovo Milan Paradiso ma servono conferme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il capolavoro (tattico e non solo) di Paulo Fonseca. La conferma di Christian Pulisic, un americano con fantasia e piedi latini. La gioia di Matteo Gabbia, unico italiano domenica fra i rossoneri, ragazzone cresciuto colnel cuore. Nella reazione immediata e famelica del Diavolo che ha dato uno schiaffo alla crisi e interrotto l’egemonia dell’Inter nei derby, c’è tutto questo. Oltre a sacrificio e applicazione. Quando semini bene, poi il raccolto è meraviglioso: due gol, tre punti, il feeling ritrovato coi tifosi e una piacevole sensazione di sollievo. Il “day after“ è stato dolce in casa, dopo la serataccia in Champions e il difficoltoso avvio in campionato. Già venerdì sera si torna in campo nell’anticipo casalingo contro il Lecce, ma ieri il tecnico ha voluto premiare i suoi concedendo un giorno di riposo. Meritato.