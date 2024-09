Nonna e nipote di 5 mesi portati via dall' acqua maltempo choc in Toscana

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5e delladispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa). La famiglia si era rifugiata sul tetto dell'abitazione a causa dell'innalzamento del livello dell'. «Dal racconto dei volontari il bimbo è scivolatoe braccia della», racconta Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Val di Cecina aggiungendo che la donna è stata poi travolta«nel tentativo di tenere» il piccolo. Si tratta di una famiglia di turisti: «Dovrebbero essere tedeschi, erano qui in villeggiatura», continua il primo cittadino.  Nubifragi e alluvioni stanno interessando una vasta zona in, in particolare le province di Pisa e Livorno.