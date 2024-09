Napoli Olivera | Siamo cresciuti grazie a Conte Ora testa al Palermo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - A modo suo, con quel presunto (e chiacchierato) retropassaggio verso il proprio portiere, è stato tra i protagonisti dello 0-0 rimediato all'Allianz Stadium, ma in realtà, al di là di quell'episodio che resta controverso nell'interpretazione, Mathiasha contribuito a fermare a casa sua la Juventus con una prestazione solida, rivissuta ai microfoni di Radio Crc. Con un occhio anche all'imminente futuro, che vedrà gli azzurri giovedì 25 settembre impegnati al Maradona contro ilper i 16esimi di finale di Coppa Italia. Le dichiarazioni di"Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra e non abbiamo preso gol: tutto ciò è stato importante per premiare il lavoro degli ultimi mesi con un allenatore dal quale si impara qualcosa ogni giorno, sia a livello personale sia di squadra.