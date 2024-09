Milan Christian Pulisic si carica la squadra sulle spalle | nessuno come lui in Serie A Il dato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 24 settembre 2024)si è preso i rossoneri ed è diventato il nuovo leader “silenzioso”:lui inA. Ecco la statisticaè il leader silenzioso di cui Paulo Fonseca aveva bisogno. L’attaccante americano – ancora una volta – è il protagonista assoluto di questo inizio di stagione dei rossoneri esi usa dire, sta togliendo le castagne dal fuoco in diverse occasioni. Goal con il Parma, goal col Venezia, goal con il Liverpool e perché no goal anche nel derby contro l’Inter. Se poi contiamo anche gli assist, in 6 partite, l’ex Chelsea ha totalizzato ben 4 reti e 2 passaggi vincenti. Numeri davvero clamorosi per un giocatore arrivato la scorsa estate nella più totale incertezza dal punto di vista della condizione fisica.