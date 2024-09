L’ultimo saluto all’imprenditore gentiluomo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Se n’è andato in punta di piedi, con la stessa delicatezza che contraddistingueva la sua persona e il sorriso con cui si annunciava agli altri ogni volta, fossero amici, conoscenti, clienti, famigliari. E’ scomparso Gian Paolo Renzoni (foto), figura storica del mondo dell’imprenditoria fanese, contitolare dell’impresa di costruzioni Roscini F & Renzoni G. che ha segnato un’epoca a Fano: l’epoca in cui bastavano una stretta di mano e uno sguardo per prendere un impegno e mantenerlo. Un modo di fare impresa basato sui valori della famiglia e della lealtà, apprezzato da tanti fanesi che non sono voluti mancare aldell’imprenditore, ieri mattina nella chiesa di San Cristoforo. Gian Paolo, che avrebbe compiuto 85 anni ieri, si è spento all’ospedale di Pesaro dove era ricoverato, un anno dopo del suo socio Franco Roscini.