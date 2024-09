Il prossimo 7 ottobre è in arrivo un numero speciale del Foglio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Al direttore – Da qui al 7, un pezzetto di “Statuto di Hamas” al giorno: “Abbandonare il circolo del conflitto con il sionismo è alto tradimento e risulterà in una maledizione sul colpevole”.Andrea Minuz Al direttore – Per favore, potete raccogliere e ripubblicare per il 7tutti i punti segnalati da Andrea Minuz dallo statuto di Hamas? Li vorrei mandare a tutti quelli che parlano di genocidio palestinese perpetrato da Bibi (= Hitler). Sono sfinita da lunghe discussioni e batti e ribatti con tutta questa gente che non vuole capire. Un abbraccio a tutti voi del.Attilia Giuliani A questo proposito, un’indicazione: non si perda ildel 7