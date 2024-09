I film horror più attesi del 2024

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 24 settembre 2024) IpiùdelIlporterà ai fan deigrandissime soddisfazioni, con l’uscita di storie originali da brivido e nuovi capitoli di franchise tra i più amati. Tra questi, arriveranno le nuove produzioni di registi acclamati come M. Night Shyamalan, Robert Eggers e Tim Burton, oltre agliprogetti dei Radio Silence e di Ti West. Nel frattempo, franchise moderni come A Quiet Place e sage storiche come Alien torneranno con nuovi capitoli. Di seguito, vi anticipiamo ipiùin uscita nel. Ipiùancora in uscita nelNever Let Go – 26 settembreHalle Berry sarà la protagonista del nuovoNever Let Go nel, il ritorno al genere del regista francese Alexandra Aja, noto per pellicole come Le colline hanno gli occhi e a thriller come Crawl e Oxygen.