Gli uomini soffrono di più delle donne la morte del partner

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - Se il compagno di una vita muore, l'effetto del lutto si fa sentire di più per gliche per le. E, a sorpresa, è maggiore anche per coloro che hanno un rischio di mortalità di base inferiore (per minore età o per alto reddito). Lo si evince da un'analisi fatta dall'Inps, contenuta nel Rapporto annuale, che si basa sui percettori di pensioni di vecchiaia e anticipate e si focalizza sul fenomeno della mortalità nell'ambitocoppie di coniugi anziani studiandone l'impatto del decesso di uno dei due sulla speranza di vita del superstite. In sintesi, il peggioramento della speranza di vita deglia seguito del lutto è mediamente di 1,7 anni mentre per leè di 1,2 anni.