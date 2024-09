Gli scatti di Bastianelli ora incantano il mondo È suo l’International Photography Award 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Nuovo successo per il fotografo urbinate Davide, stavolta internazionale. Il venticinquenne, studente dell’Isia, ha vinto qualche giorno fa il primo premio al concorso IPA (Internationals) nella categoria ‘Sport editoriale non professionista’. Una vittoria inaspettata: "Avevo inviato due foto – racconta– nei mesi scorsi, una naturalistica con un cervo e un’altra di un giocatore di basket che fa una schiacciata. Il concorso è su scala mondiale e partecipano migliaia di fotografi, in tante categorie. Mi avevano risposto via mail solo per quella del cervo, dicendo che era stata selezionata tra le migliori, e infatti poi è stata menzionata. Poi giovedì mi è arrivato direttamente un avviso di vittoria per l’altra. Lì per lì non ho realizzato, sono corso sul sito a controllare e a quel punto ho avuto la certezza".