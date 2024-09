Fuori un altro Israele bombarda a tappeto il Libano; Hezbollah decapitato chi è quest' uomo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)ha in programma ulteriori attacchi contro. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, secondo quanto riportato dai media israeliani, al termine di un'esercitazione militare condotta dalle Idf che simulava un'operazione di terra in. "di oggi è un'organizzazione diversa da quella di una settimana fa", ha aggiunto il ministro. E' il "cappello" a un'altra giornata di durissimo conflitto in. L'Idf ha annunciato che da quando lunedì mattina sono stati lanciati attacchi aerei su vasta scala sul paese confinante sono stati colpiti circa 400 lanciarazzi a medio raggio, 70 depositi di armi e circa 80 droni e missili da crociera. La maggior parte degli attacchi ha preso di mira case in cuiaveva immagazzinato munizioni, secondo l'Idf.