Forti temporali ieri sera in Valdarno Problemi a Montevarchi a Castelfranco Piandisco’

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Lepiogge dinon hanno provocato qualche danno solo a San Giovanni, dove si è allagato il sottopassaggio del Ponte alle Forche, ma anche nella vicinadove la stessa situazione si è verificata al sottopasso di via della Chiantigiana. Come vediamo nella foto in alto di Luciano Bucci, il tratto che collega l'area del tennis con la regionale 69 è stato off limits per alcune ore a causa dell'acqua che ha allagato la sede stradale. È stato necessario un intervento con le idrovore per risolvere la situazione.si sono registrati anche lungo la provinciale del Botriolo, nel comune diPiandiscò, che è stata invasa dall'acqua. Il sindaco Michele Rossi ha aggiornato i cittadini tramite social invitandoli alla massima prudenza. Anche in questo caso la situazione è tornata alla normalità nella tardata.