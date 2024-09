Fiumicino incendio in un cantiere navale vicino al Tevere | barche e capannone a fuoco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Devastantealle porte di Roma alle prime luci dell’alba di martedì 24 settembre. Ad andare aè stato ildi via Col Moschin, a, che si trova proprio a ridosso del fiume. Per spegnere le fiamme la sala operativa del comando dei Vigili deldi Roma ha inviato tre squadre, due autobotti, un carro schiuma, un’autoscala, il funzionario di Guardia e il Capo Turno Provinciale.Leggi anche:in un palazzo di 21 piani: intossicate una donna e la figlia Secondo quanto si apprende, l’si è propagato all’interno di une rimessaggiodi circa 3000 mq. I pompieri che si trovano ancora sul posto stanno cercando di contenere le fiamme che hanno coinvolto diverseed ilcantieristico. Fortunatamente non si segnalano feriti, anche se è arrivata anche un’ambulanza del 118.