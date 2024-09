Festa del Salame | Cremona celebra la sua eccellenza gastronomica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)– Nel centro di, dal 4 al 6 ottobre, va in scena la sesta edizione delladel, tre giorni in cui si potranno conoscere e degustare le varie tipologie di, ma anche assistere a incontri culturali, premiazioni e showcooking. La manizione, presentata a Palazzo Lombardia, è promossa da Confartigianato Imprese, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e Confcommercio, vanta il patrocinio e il contributo del Comune di, della Camera di Commercio e di Confartigianato Alimentare Regione Lombardia, è realizzata con il contributo di Regione Lombardia ed è organizzata da Sgp Grandi Eventi in collaborazione con Fipe, Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi die Onas. Parla di un evento”ormai consolidato nel panorama gastronomico italiano e lombardo” l'assessore al Turismo della Lombardia Barbara Mazzali.