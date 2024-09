Federico Ferrari chi è il compagno di Mia Ceran

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024)è salito agli onori della cronaca rosa nell’aprile del 2021 quando la sua compagna, Mia, ha annunciato in diretta televisiva, durante una puntata di Quelli che il calcio, di aspettare il primo figlio da lui. La bella giornalista e conduttrice televisiva ha sempre mantenuto lontano dai riflettori la sua sfera sentimentale. Mia, nata in Germania, rimane fino ai 13 anni negli Stati Uniti per poi trasferirsi in Italia insieme alla famiglia. Qui si laurea alla John Cabot University di Roma in Business Administration. Finiti gli studi ottiene uno stage nella sede italiana della CNN che le fa da trampolino di lancio per l’inizio della carriera. Dal 2009 appare spesso nel programma di Canale 5, Matrix, e sul telegiornale di Italia 1 Studio aperto. Dopo queste prime collaborazioni con Mediaset diventa giornalista professionista nel 2011.