Endless Love anticipazioni turche | un pelouche molto pericoloso

(Di martedì 24 settembre 2024) Un innocuopuò trasformarsi in un giocattolo? Sicuramente sì, se a regalarlo è Emir Kozcuo?lu. Questo sarà proprio ciò che accadrà nelle prossime puntate(Kara Sevda). Trame: Kemal rapisce Deniz Tutto avrà inizio nel momento in cui Kemal Soydere scoprirà la verità sulla paternità di Deniz. L’imprenditore sarà sicuro che la bambina è sua figlia, dopo aver fatto nuovamente un test del DNA. I risultati non lasceranno alcun dubbio, e Kemal si mostrerà arrabbiato con Nihan, che gli avrà nascosto la verità per così tanto tempo. Tuttavia la sua rabbia diminuirà quando lei gli consegnerà il diario nel quale avrà scritto tutti i dettagli sulla vita di Deniz fino a quel momento.