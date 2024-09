Divorzio Lopez-Affleck l’incontro con l’avvocato | Perché potrebbe diventare spiacevole

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) Jennifere Bencon il potente avvocato a Los Angeles: cosa sappiamo? L’ex coppia, che è stata sorpresa in atteggiamenti equivoci non poco tempo fa dopo l’annuncio del, è stata avvistata insieme aldivorzista delle celebrità, Laura Wasser, a Los Angeles. A depositare la richiesta di separazione è stata la: con, tutto è finito il 26 aprile 2024. Jennifere Ben, il” Sono pronti a dirsi addio: Jennifere Bensi sono riuniti per definire i dettagli del. Laè arrivata da sola al, a West Hollywood, con una gonna midi color crema e un top a maniche lunghe abbinato.scelto per ilè lo stesso che ha rappresentatoquando si è separato da Jennifer Garner nel 2018.