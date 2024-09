Del Piero all’Empoli | prima esperienza italiana per il figlio Tobias Un altro figlio d’arte sogna la Serie A

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Un “nuovo” DelinA? Ancora troppo presto per saperlo, ma ildi Alessandro –– potrebbe essere sulla strada giusta. Soprattutto se accetti il progetto di un club che valorizza più di tutti i giovani.Delha scelto l’Empoli: il sedicenne sarà affiancato dall’ex bomber del campionato italiano ‘Ciccio’ Tavano, oggi allenatore delle giovanili, insieme a Francesco Sarlo. A distanza di settimane, le diverse gite in Toscana di Alex avevano un senso. Da lì inizierà la carrieradel. La nuovaSempre insieme. Alex ehanno girato il mondo l’uno al fianco dell’: dopo l’nella Juventus Academy di Los Angeles, durante il trasferimento il trasferimento in Spagnaha vestito le maglie di Getafe e Alcorcón.