Costretti a guidare tra code e proteste

(Di martedì 24 settembre 2024) Si lamentano i viaggiatori, ma anche gli autisti. "Prendo il 202 o il 206 – racconta una monzese, Maria Stella Didoni –, ma entrambi saltano le corse e mi tocca aspettare fino a un‘ora. E non parliamo degli orari in cui ci sono gli studenti. Ci dicono che mancano gli autisti: risolvete il problema, io pago l’abbonamento e esigo il servizio". È una guerra tra poveri e tra generazioni: studenti contro adulti, per pochi centimetri quadrati sul bus. La situazione è sotto gli occhi di tutti. "È un problema collettivo – constata Salvatore Russo, già consigliere comunale, autista di pullman –, riguarda sia il sistema urbano sia quello extraurbano: in entrambi mancano autisti. Al mattino una fiumana di studenti si accinge a salire e i nostri autobus hanno una capienza di 130-140 persone. È nostra responsabilità far rispettare il limite di sicurezza.