Corsa alla quinta generazione gli F-35 della Grecia passano da Cameri

(Di martedì 24 settembre 2024) Più potere aereo, possibilmente il migliore disponibile sul mercato. Questo è il pensiero delle Forze armate greche, che puntano ad acquisire il caccia F-35 per la loro componente aerea. Lo scorso luglio, il governo di Atene ha firmato una lettera di accettazione (Loa) con Lockheed Martin per la fornitura di 20 esemplari, con l’opzione di ordinarne ulteriori 20 dopo il 2030. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma euroatlantico di revisione e potenziamento degli strumenti militari in funzione del raggiungimento dell’obiettivo Nato di spendere il 2% del Pil sulla Difesa. Ladiventerà infatti il 19simo Stato ad adottare l’F-35 e le sue scelte di procurement seguono a stretto giro quelle di Romania e Paesi Bassi. In un’intervista, il vice presidente dell’F-35 business development di Lockheed, J.R.