Confessione di Joyce DeWitt conferma ciò che tutti sapevamo

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono passati decenni da quando Tre cuori in affitto ha solcato i nostri schermi, ma le risate della serie riecheggiano ancora nei nostri cuori. Grazie a personaggi indimenticabili e a equivoci spassosi, questa sitcom classica ha rivoluzionato il genere. Oraci rivela cosa ha reso questo show un tesoro senza tempo Public DomainDalle esilaranti buffonate di tre coinquilini single alle indimenticabili interpretazioni di John Ritter e Suzanne Somers, Tre cuori in affitto rimane un amato caposaldo della televisione americana. È difficile credere che siano passati 40 anni dalla messa in onda del finale della serie sulla ABC, eppure il suo fascino e il suo umorismo risuonano ancora oggi. Per capire quanto tempo fa Tre cuori in affitto sia diventato un successo, ho appena guardato l’introduzione.