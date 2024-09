Confessa in diretta tv | Ho ucciso mia madre Era sparito da 24 ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Non ce l’ho fatta. L’ho uccisa io. Non ce la facevo più. Non avevamo litigato, no. Non riuscivo a gestirla, stava troppo male. È stato l’istinto. Come l’ho uccisa? Si, l’ho strangolata". È stata una confessione straziante quella avvenuta ieri pomeriggio davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque. Il 50enne modenese Lorenzo Carbone, ricercato per l’omicidio dell’anzianaLoretta Levrini, 80 anni, avvenuto domenica mattina a Spezzano di Fiorano (Modena), dopo aver trascorso quasi 24 ore girovagando per l’appennino è a rientrato a casa. È proprio davanti alla palazzina dove l’uomo viveva con la pensionata, e fino a domenica notte circondata di carabinieri, che ieri il 50enne è stato intercettato dall’inviato Mediaset, Fabio Giuffrida.