Confcooperative Habitat Maggioni | in 10 anni 87mila alloggi

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (askanews) – Cooperative di abitanti, cura del suolo, cooperative di comunità a dispetto dell’over tourism e della speculazione. Sono alcuni dei temi su cui è impegnata la Cooperazione di Abitanti che, come alle sue origini, punta a tutelare il diritto alla casa e nell’impegno per comunità e società più eque, vero valore di un’economia sociale. Sono le tematiche al centro della conferenza per il 70esimoversario di, la Federazione diche raggruppa le cooperative di abitazione e le nuove cooperative di comunità. “Solo negli ultimi 10la cooperazione di abitanti ha realizzato 87.000 nuovicon prezzi, tra proprietà e affitto, inferiori almeno del 30% rispetto a quelli medi di mercato, con picchi anche dell’80%.