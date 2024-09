Concorsi a Benevento Fragassi FI | Dopo scandalo Santamaria nelle Commissioni anche membri esterni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Alla luce delle gravi irregolarità emerse nel caso del concorso di tre vigili urbani al Comune di, in cui il dirigente Gennaroha riconosciuto tardivamente una propria incompatibilità come presidente della Commissione esaminatrice, dovuta ad un legame di parentela con una candidata, Forza Italia ritiene necessario apportare cambiamenti concreti a tutte leesaminatrici deiin itinere al Comune di. In particolare, chiediamo che venga nominato un presidente esterno o, in alternativa, che almeno alcuni componenti dellesiano figure esterne e indipendenti. È fondamentale che la trasparenza e l’imparzialità siano garantite, evitando qualsiasi potenziale conflitto d’interessi.