Cdm paralimpica in acque libere a San Teodoro atleti da 5 continenti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – Ancora una volta nel segno della Sardegna. Sabato 21 settembre lecristalline della spiaggia La Cinta di Sanhanno ospitato la Coppa del Mondoin, a testimonianza che ormai le federazioni internazionali sono sempre più ispirate dai luoghi incantati che l’isola custodisce. In questa edizione sono stati 32 glipresenti, provenienti da 12 nazioni: Canada, Ungheria, Italia, Francia, Venezuela, Finlandia, Messico, Sri Lanka, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Stati Uniti. A seconda della classe di appartenenza glie le atlete hanno gareggiato sulle due distanze, 1.5 km e 3 km. Le classifiche degli arrivi sono state stilate in base ai tempi ponderati rispetto alle categorie: a vincere i 1500m sono stati la britannica Tully Kearney per le donne, mentre per gli uomini il venezuelano Marichan.